Поисковый отряд "Тюменский десант" отправится в Карелию

| Фото: поисковый центр Тюменской области | Фото: поисковый центр Тюменской области

Сводный поисковый студенческий отряд Тюменской области примет участие в полевых поисковых работах на местах боев Великой Отечественной войны в Республике Карелия в августе. Участниками "Тюменского десанта" станут 20 учащихся средних специальных и высших учебных заведений региона, сообщает региональный поисковый центр.

В течение года для участия в полевой экспедиции студенты проходили специальную подготовку. Поисковики изучали теорию по основным дисциплинам "Школы поисковика": по истории Великой Отечественной войны, тюменского края в годы войны, истории поискового движения, туристической подготовке, первой помощи и поисковым работам. По результатам итогового тестирования к участию в экспедиции были допущены 20 человек.

| Фото: поисковый центр Тюменской области | Фото: поисковый центр Тюменской области

Работы по поиску погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной Армии будут проходить в Карелии две недели. Участники экспедиции проведут разведочные и полевые эксгумационные работы.