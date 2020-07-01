  • 29 июля 202029.07.2020среда
  • USD71,9196
    EUR84,2610
  • В Тюмени 20..22 С 1 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Поисковый отряд "Тюменский десант" отправится в Карелию

Общество, 09:05 29 июля 2020

поисковый центр Тюменской области | Фото: поисковый центр Тюменской области

Сводный поисковый студенческий отряд Тюменской области примет участие в полевых поисковых работах на местах боев Великой Отечественной войны в Республике Карелия в августе. Участниками "Тюменского десанта" станут 20 учащихся средних специальных и высших учебных заведений региона, сообщает региональный поисковый центр.

В течение года для участия в полевой экспедиции студенты проходили специальную подготовку. Поисковики изучали теорию по основным дисциплинам "Школы поисковика": по истории Великой Отечественной войны, тюменского края в годы войны, истории поискового движения, туристической подготовке, первой помощи и поисковым работам. По результатам итогового тестирования к участию в экспедиции были допущены 20 человек.

поисковый центр Тюменской области | Фото: поисковый центр Тюменской области

Работы по поиску погибших и пропавших без вести бойцов и командиров Красной Армии будут проходить в Карелии две недели. Участники экспедиции проведут разведочные и полевые эксгумационные работы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# поисковое движение

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:49 29.07.2020Пятеро ямальских студентов получат именные стипендии губернатора
09:05 29.07.2020Поисковый отряд "Тюменский десант" отправится в Карелию
08:54 29.07.2020Более пятисот детей отдохнули в пришкольных лагерях Абатского района
08:43 29.07.2020Образовательные программы для тюменских школьников запустит центр "Новое поколение"