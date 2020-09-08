Тюменские поисковики установили личность красноармейца по бритве

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Личность ефрейтора Николая Никулина была установлена по его подписанной бритве, найденной в Республике Карелии. Экспедицию туда поисковые отряды Тюменской области совершили впервые. Об этом на итоговой пресс-конференции в Музее истории поискового движения Тюменской области рассказал руководитель Тюменской региональной общественной организации "Областной поисковый центр" Ростислав Ольховский.

"Уже найдены дочка и внучки погибшего фронтовика. Торжественно-траурная церемония погребения тридцати одного найденного в Карелии бойца запланирована на 27 августа 2021 года в день освобождения поселков Кестеньга и Сосновое от фашистов", - сообщил Ростислав Ольховский.

Заведующая отделением областного поискового центра Дворца творчества и спорта "Пионер" Светлана Власова добавила, что всего за полевой сезон, с июня по сентябрь 2020 года девятью поисковыми отрядами Тюменской области были подняты и подготовлены к погребению останки 250 бойцов и командиров Красной Армии. Были обнаружены пять смертных медальонов, шесть именных личных вещей, а по номеру на детали самолета установлена личность советского летчика.

Директор "Пионера" Николай Тужик пояснил, что из-за режима ограничений в экспедиции смогли выехать только 180 человек взрослого состава поисковых отрядов. Остальные мероприятия, такие как открытие "Вахт памяти" прошли онлайн.

Напомним, всего в регионе действуют 18 поисковых отрядов, в которых состоят 560 человек, из них 132 студента, 86 взрослых и 342 школьника.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Инна Кондрашкина