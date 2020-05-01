В Тюменской области ищут родственников красноармейца

| Фото: Областной поисковый центр | Фото: Областной поисковый центр

Останки тюменского солдата Великой Отечественной войны Григоренко Павла Васильевича были найдены в Эстонии, сообщает Областной поисковый центр.

Останки четырех бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Эстонии в 1944 году, были обнаружены в уезде Ида-Вирумаа. Установить имя одного из солдат удалось по номеру медали "За отвагу".

Известно, что Павел Васильевич Григоренко родился в 1923 году в д. Покровка Дзержинского района Омской области. Был призван в 1942 году Самаровским РВК Омской области. Последнее место его службы - 268 сп. 48-я стрелковая Ропшинская Краснознаменная дивизия имени Калинина. Убит 27 июля 1944 года.

Любую информацию о красноармейце ждут в Тюменском областном поисковом центре по тел.: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), +7 (909)-740-14-24, электронная почта: tyumen-poisk.zayavki@yandex.ru.