Телефонист Григорий Снегирев пропал без вести в 272-й день войны

| Фото: поискового отряда «Югра» | Фото: поискового отряда «Югра»

Телефонист 250 стрелковой дивизии Григорий Снегирев пропал без вести 20 марта 1942 года. Его останки были подняты бойцами поискового отряда "Югра" из Туртаса 28 апреля 2009 года на "пятачке" под деревней Мешково Ржевского района, где они работали не первый сезон.

20 марта 1942 года, как отмечают составители "Хроники Великой Отечественной войны", был днем значимым.

"272-й день войны. Пятница. Москва. 20 марта Ставка отдала новую директиву, в которой приказала войскам Западного и Калининского фронтов продолжать выполнение ранее поставленной задачи: к 20 апреля выйти на рубеж Белый — Дорогобуж — Ельня — Красное (45 километров юго-западнее Смоленска) и закрепиться на нём.

Переутомленным и ослабленным войскам Западного фронта, которым командовали Г.К.Жуков, становилось все труднее преодолевать сопротивление врага. Неоднократные доклады и предложения о необходимости остановиться и закрепиться на достигнутых рубежах отклонялись Ставкой.

Ставка в директиве от 20 марта отмечала, что "ликвидация ржевско-гжатско-вяземской группировки противника недопустимо затянулась" и вновь приказывала овладеть городами Гжатск, Вязьма, Ржев. Немцы оставили лесные районы, но цепко удерживали узловые населённые пункты и основные коммуникации. Вокруг зон, занятых советскими частями, были созданы полосы заграждений и укреплений, состоявшие из минных полей, рвов, ледяных валов, дзотов. Эти рубежи оснащались артиллерией, танками и прожекторами. Измотав армии Западного фронта, противник мог теперь выделить больше сил и средств для очистки своих тылов. Германские части начали планомерно сжимать кольцо.

В этих наступательных и оборонительных боях в районе Ржева 250 стрелковая дивизия, в которой служил Григорий Снегирев, потеряла только убитыми 1700 человек. 23 марта дивизия занимает рубеж Кишкино, Черново, Глядово и переходит к активной обороне.

"Очень, очень благодарна вам, что вы нашли моего отчима – Снегирева Григория Ивановича. Большое спасибо за ваш нелегкий труд, - написала поисковикам дочь его жены Екатерина Никифоровна Плеханова. - С мамой, Снегиревой Прасковьей Ефимовной мы жили всегда вместе. Я её похоронила в 1989 году. Ей без мужа очень было плохо, но мы всё пережили. У меня сейчас четыре сына, я осталась тоже одна, муж умер, и я тоже одна их воспитывала. Сейчас у них уже свои дети".

На месте гибели бойца 250 стрелковой дивизии Григория Ивановича Снегирева установлена табличка с его именем. Его останки перезахоронены на Мемориальном кладбище Ржева.

Борис Олейник