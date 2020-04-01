Внуки и правнуки красноармейца Василия Кошелева проводили бойца в последний путь

| Фото: поискового отряда «Югра» | Фото: поискового отряда «Югра»

Многочисленные родственники красноармейца Василия Кошелева каждое лето встречаются в родной деревне Телешовки, где он родился в 1897 году.

"Мы выражаем вам искреннюю благодарность и признательность за проведенную вами поисковую экспедицию, в результате которой были найдены останки нашего дедушки и других бойцов, - написала бойцам отряда "Югра" из Туртаса внучка героя Любовь Степановна Хомутова. - На протяжении стольких лет мы ничего не знали о нем и его судьбе, так как после выполнения кровопролитных боевых действий погибло много наших солдат, но где и как он погиб, нам не было известно. Память о нем сохранилась в наших сердцах, а вы подарили нам возможность еще и отдать дань прошлому и нашим воинам, и захоронить их останки на Мемориальном кладбище. Бабушка Агафья Степановна воспитала одна четырех детей - трех дочерей и сына. Всю жизнь она надеялась, что Василий, ее муж, вернется, но так и не дождалась. Умерла она в 1971 году. Нет уже в живых и трех дочерей, остался сын Степан Васильевич, ему 81 год. В честь дедушки назвали внука, моего брата – Василий Степанович. Он живет в Ярославле. Всего у дедушки 14 внуков. Все мы поддерживаем связь, общаемся, летом встречаемся в деревне".

Красноармеец Василий Кошелев воевал в составе 250 стрелковой дивизии. Он убит 21 марта 1942 года под деревней Мешково Ржевского района Калининской области.

В январе-апреле 1942 года 250 стрелковая дивизия вела наступательные и оборонительные бои в районе Ржева.

Как свидетельствуют историки, 10 марта 1942 года все подразделения совершили ночной 54-километровый марш через Новый Рукав до излучины Волги, что в 26 км западнее Ржева. 13 марта дивизия перешла в наступление на Фролово, Глядово в направлении на Мешково. После упорных боев овладевает Черново, Дорогино, Паново, Овсянниково и лесом южнее. Однако после немецких контратак дивизия попадает в окружение, оставляет указанные населенные пункты и с тяжелыми боями вырывается из вражеского кольца. Потеряв только убитыми 1 тыс. 700 человек, 23 марта дивизия занимает рубеж Кишкино, Черново, Глядово и переходит к активной обороне.

Останки Василия Кошелева были подняты 28 апреля 2009 года. 14 августа 2009 года он был с почестями похоронен на Мемориальном кладбище советских воинов в городе Ржеве. На церемонию приехали внуки и правнуки Василия Степановича Кошелева.

Борис Олейник