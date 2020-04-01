Жена фронтовика Анатолия Пайметова жизнь прожила в ожидании и поиске

| Фото: поискового отряда «Югра» | Фото: поискового отряда «Югра»

Шок и радость одновременно испытал Анатолий Иванович Пайметов, когда поисковики из отряда "Югра" сообщили о том, что найдены останки его отца, пропавшего без вести в 1943 году.

"Когда я узнал, что найдены останки отца, поначалу даже не знаю, что почувствовал: одновременно и шок, и радость. Я заплакал…", - написал он.

Последнее письмо от него, как сообщила поисковикам внучка фронтовика Альжейкина, пришло в декабре 1942 года. "После этого письма бабушка долго разыскивала деда, делала запросы, но положительного ответа так и не получила, - рассказала она. - Бабушка всю жизнь прожила в ожидании и поиске. Умерла она в августе 1972 года от болезни".

15 августа 2009 года в районе безымянного болота, что южнее бывшей деревни Паново бойцы отряда "Югра" подняли останки восьми бойцов и солдатский медальон. По нему установили имя бойца: Пайметов Иван Егорович, 1901 года рождения, уроженец Куйбышевской (ныне Ульяновской области, Верхне-Мелекесского района. По данным Обобщенного банка данных "Мемориал" – Иван Егорович Пайметов пропал без вести в феврале 1943 года, сведений о его судьбе из части не поступало, учтен по заявлению родственников.

"Эти скупые слова скрывают от нас историю жизни и дату смерти солдата на войне, - написали поисковики из Туртаса на своем сайте. - Мы можем лишь предполагать условно дату, зная период боевых действий в данном районе, но одно мы знаем точно: не ушел с поля боя солдат, не предал, погиб, защищая Родину, своих жену и детей…".

Пайметов Иван Егорович родился и вырос в многодетной семье. В семье был седьмым ребенком, у него было три сестры и три брата.

"До войны дед женился на нашей бабушке – Анне Антоновне. Оба были партийные, - рассказал внучка. - Дедушка работал бухгалтером-счетоводом, а бабушка – разнорабочей. В их семье родилось три сына: Дмитрий (1925 г.), Тимофей (1927 г.) – мой папа и Анатолий (1932 г.). В 1937 году они переехали в г. Мелекесс, где дедушка работал в Доме Советов счетным работником, а бабушка - работала налоговым агентом".

Старший сын Ивана Егоровича – Дмитрий, был участником Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 годы. Вместе с женой они вырастили и воспитали троих детей. В 1969 году он трагически погиб. Средний сын, Тимофей, учился в ФЗО г. Челябинска. Как и старший брат женился, вырастили с супругой и воспитали троих детей. Младший – Анатолий - служил в Германии в 1951 году. Вместе с супругой Лидией Семеновной вырастили и воспитали двух дочерей. В настоящее время они проживают в селе Верхний Мелекесс, оба - на заслуженном отдыхе.

Борис Олейник