Павел Цапаев пропал без вести в период ожесточенных боев на Западной Двине

| Фото: поискового отряда «Кречет» (Тюмень) | Фото: поискового отряда «Кречет» (Тюмень)

В августе 2014 года в ходе проведения поисковой экспедиции в районе деревни Катково Западнодвинского района Тверской области бойцами поисковых отрядов "Кречет" (Тюмень) и "Память" (Западная Двина) были найдены останки солдата Красной Армии.

При красноармейце был обнаружен солдатский медальон в металлическом корпусе – он принадлежал красноармейцу Павлу Цапаеву, 1907 года рождения из Кировской области. Поисковикам удалось установить, что шофер Павел Цапаев пропал без вести в сентябре 1941 года в Западно-Двинском районе.

Самое начало войны… Ожесточённые бои шли под Западной Двиной. Согласно архивным данным, крупные мотомеханизированные соединения противника сумели прорвать оборону советских войск и после тяжёлых кровопролитных боёв 29 августа 1941 года захватили город Торопец, а 6 сентября немцы вступили в город Западную Двину и передовыми частями вышли на западный берег реки. Чтобы не дать противнику возможности закрепиться в городе, войска 246-й стрелковой дивизии провели ночную атаку и к утру 8 сентября город был полностью в руках советских солдат. Около 800 трупов немцы оставили на западном берегу и в самом городе. В течение месяца, до 5 октября 1941 года, советские войска продолжали удерживать город. И только в связи с переходом немцев в наступление в районе города Белого, войска вынуждены были оставить рубеж обороны по реке Западная Двина и с боями отходить в сторону Ржева.

| Фото: поискового отряда «Кречет» (Тюмень) | Фото: поискового отряда «Кречет» (Тюмень)

После установления личности солдата командиром отряда "Память" Надеждой Лучковой через военкомат и газету "Отечество" были найдены родные солдата, которым сообщили информацию о Павле Цапаеве.

Останки солдата Павла Цапаева были погребены с отданием воинских почестей на мемориале в деревне Брод Западнодвинского района, Тверской области 22 августа 2014 года.

| Фото: поискового отряда «Кречет» (Тюмень) | Фото: поискового отряда «Кречет» (Тюмень)

Напомним, в специальном проекте "Никто не должен быть забыт…", подготовленном к 75-летию Великой Победы, "Тюменская линия" публикует рассказы поисковиков. Их работа не заканчивается экспедициями. После обнаружения останков они ведут сложную работу по установлению личности бойца и поиску его родственников.

Борис Олейник