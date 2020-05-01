В Тюменской области исследовано 4386 проб на наличие новой коронавирусной инфекции

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Исследовано 4 тыс. 386 проб на наличие нового коронавируса за прошедшие сутки. Всего в Тюменской области проведено 146 тыс. 649 лабораторных исследований на 22 мая, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Любая лаборатория, имеющая санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями инфекционных заболеваний человека III-IV групп патогенности, включая частные негосударственные лаборатории, вправе организовать тестирование на коронавирусную инфекцию, отметили в ведомстве.

Процедура организации таких исследований для частных лабораторий заключается в подаче лабораторией уведомления на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Обязательное требование – передача информации в управление Роспотребнадзора в случае выявления нового коронавируса.

Медицинские организации, которые осуществляют забор материала для диагностики на COVID-19 по договорам с иными лабораториями обязаны ежедневно представлять отчет в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области о количестве отобранных проб и результатах исследований.

Подтверждение положительных проб необходимо осуществлять на базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".

При заборе материала необходимо руководствоваться инструкцией Роспотребнадзора по отбору материала для организаций, проводящих исследования на COVID-19, согласно которой отбирается две пробы идентичного материла в отдельных пробирках.