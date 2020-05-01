В Тобольске соцработники и волонтеры помогают нуждающимся

Фото: департамент социального разввития Тюменской области Фото: департамент социального разввития Тюменской области

Соцработники и волонтеры Тобольска оказали помощь по 2 тыс. 143 заявкам, поступившим от граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, с 28 марта по 21 мая.

Помогают тоболякам 24 социальных работника, 226 добровольцев, 165 их которых волонтеры-медики.

Штаб по приему заявок работает круглосуточно на базе центра социального обслуживания населения (Тобольск, 4 мкр., стр. 48, телефон: 24-12-00).

С 7 апреля в Тобольске действует второй штаб волонтеров на базе центра добровольческого движения (телефон: 24-31-33), сообщается на сайте городской администрации.