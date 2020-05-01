  • 24 мая 202024.05.2020воскресенье
  • USD71,8804
    EUR78,4431
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тобольске соцработники и волонтеры помогают нуждающимся

Общество, 16:04 24 мая 2020

Фото: департамент социального разввития Тюменской области

Соцработники и волонтеры Тобольска оказали помощь по 2 тыс. 143 заявкам, поступившим от граждан, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, с 28 марта по 21 мая.

Помогают тоболякам 24 социальных работника, 226 добровольцев, 165 их которых волонтеры-медики.

Штаб по приему заявок работает круглосуточно на базе центра социального обслуживания населения (Тобольск, 4 мкр., стр. 48, телефон: 24-12-00).

С 7 апреля в Тобольске действует второй штаб волонтеров на базе центра добровольческого движения (телефон: 24-31-33), сообщается на сайте городской администрации.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 24.05.2020Тюменские аграрии продолжают посевную
17:51 24.05.2020Тюменский эстрадно-цирковой театр готовит новое шоу
17:17 24.05.2020Российский гроссмейстер сыграет с космонавтом МКС
16:44 24.05.2020О здоровье щитовидной железы тюменцам расскажут в прямом эфире