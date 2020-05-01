Около тридцати тысяч тюменских семей получат выплаты на детей трех-семи лет

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 30 тыс. тюменских семей смогут получить ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, сообщает региональный департамент социального развития.

Порядок и условия назначения новой меры социальной поддержки, введенной по поручению президента, определено постановлением губернатора 29 апреля. Размер выплаты на каждого ребенка составляет 5 тыс. 816 рублей в месяц.

Прием заявлений в электронной форме начался 20 мая. Подать заявление можно через федеральный и региональный порталы государственных услуг. Срок рассмотрения составляет 10 рабочих дней со дня приема заявления. Условия для назначения выплаты: возраст ребенка от 3 до 7 лет включительно: наличие у ребенка гражданства РФ; среднедушевой доход семьи не более 11 тыс. 449 рублей (в месяц на каждого члена семьи).

Добавим, что оно может быть подано до 31 декабря 2020 года, при этом выплата будет назначена с 1 января 2020 года, но не ранее дня исполнения ребенку трех лет. Назначается она до исполнения ребенку восьми лет. Автоматически выплата будет назначена, если один из родителей по состоянию на 1 мая являлся получателем пособия на ребенка и при назначении данного пособия среднедушевой доход семьи не превышал 11 тыс. 449 рублей.