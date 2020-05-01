Российские музыканты исполнят песни на стихи Бродского

| Фото: Библиотеки города Тюмени во ВКонтакте | Фото: Библиотеки города Тюмени во ВКонтакте

Музыкально-поэтический марафон "Не выходи из комнаты" состоится 24 мая, сообщает Централизованная городская библиотечная система Тюмени.

В день рождения Иосифа Бродского его стихи зазвучат голосами группы "Сплин", Дианы Арбениной, Басты, Billy's Band и др. Пронзительные стихи о любви, родине, тоске и поиске вдохновили на создание песен многих известных российских музыкантов. Проект объединит артистов, которые исполнят композиции на стихи Иосифа Бродского в прямом эфире, перед многомиллионной аудиторией по всему миру.

Специально для проекта Noize MC презентует свой трек "В темноте", где стихотворение Иосифа Бродского звучит в первозданном виде. Данная песня станет эксклюзивной премьерой в рамках онлайн-марафона.

В эфире впервые покажут кадры из документального фильма "Часть Речи. 2020", где свои любимые стихи Иосифа Бродского прочитают его близкие друзья и родственники: Мария Соццани, Анна Бродская, Михаил Барышников. А друг поэта и куратор музея "Полторы комнаты" Михаил Мильчик поделится воспоминаниями в студии.

Все артисты выйдут в онлайн-эфир из собственных студий и квартир. Вещание концерта пройдет из студии в музее "Полторы комнаты", в той самой коммунальной квартире, где Иосиф Бродский жил и откуда навсегда уезжал в США.

Онлайн-трансляция здесь - https://nca.live. Начало - в 17 часов по московскому времени.