Более двадцати бизнес-проектов представят на конкурсе студенты региона

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Второй областной конкурс молодежных бизнес-проектов в рамках реализации учебного бизнес-курса "Расширяем горизонты. ProfilUM" пройдет в онлайн-режиме на платформе ZOOM 28 мая.

Участие в нем примут студенты среднего профессионального образования Тюменской области из 13 колледжей и техникумов области, сообщает региональный департамент образования и науки.

Тематика проектов конкурсантов разнообразна и не всегда связана с их будущей профессией, но свидетельствует о широте интересов современной молодежи и желании найти направление для самореализации. На конкурс заявлено более 20 бизнес-идей, в перечне тем которых есть такие проекты, как "Дворовые игры", "Школа программирования", "Дизайн студия "Линии города", "Лавка "Настроение".

Эти проекты уже реализуются, с их помощью ребята зарабатывают деньги, подтверждая задачи курса: создание условий для развития мышления успешного предпринимателя, формирование и развитие предпринимательских компетенций молодежи, и проекты, идеи которых студенты техникумов и колледжей планируют реализовать.

Традиционно в состав жюри войдут руководители компаний малого и среднего бизнеса Тюмени, представители объединений предпринимателей региона.