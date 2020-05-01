  • 23 мая 202023.05.2020суббота
  • USD71,8804
    EUR78,4431
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Почти сто километров дорог отремонтируют в Тюменском районе

Общество, 10:34 23 мая 2020

Архивное фото портала "Тюмень-наш дом"

92 км дорог отремонтируют в Тюменском районе в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

В Московском муниципальном образовании ремонт пройдет на 24 объектах – это более 16 км дорог, из них лишь три улицы покроют щебенкой, остальные – асфальтом. Ремонт в деревне Дударева начался сразу на нескольких улицах, чтобы минимизировать неудобства для жителей. За обновление дорог на общем собрании высказались местные жители.

В соседнем поселке Московский трудится пять дорожных бригад. Они должны закончить работы по контракту к 15 октября. Но ранний старт может сократить сроки дорожного ремонта.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году в Тюменском районе планируется отремонтировать почти 75 километров дорог – это 164 улицы в 20 муниципальных образованиях. Работы уже ведутся на 13 улицах столичного, по десяти улицам работы завершены.

Вне нацпроекта в этом году планируется отремонтировать почти 16,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения - 22 улицы в шести МО: Винзилинское, Каменское, Мальковское, Московское, Переваловское и Успенское.

Продолжится работа по строительству тротуаров в двух территориях – Московском (2,5 км) и Червишевском (более 13 километров) муниципальных образованиях.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:37 23.05.2020Фестиваль стрит-арта "Морфология улиц" пройдет в Тюмени
11:17 23.05.2020Онлайн-конкурс детских талантов проходит в Упоровском районе
10:34 23.05.2020Почти сто километров дорог отремонтируют в Тюменском районе
09:15 23.05.2020Рядовые Бессмертного полка: злость, корысть да зависть были чужды ветерану войны Семену Винокурову