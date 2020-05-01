Онлайн-конкурс детских талантов проходит в Упоровском районе

| Фото: «Путешествие в страну детства» во ВКонтакте | Фото: «Путешествие в страну детства» во ВКонтакте

Первый творческий онлайн-конкурс детских талантов "Путешествие в страну детства" стартовал в Упоровском районе.

Как сообщил корреспонденту информагентства "Тюменская линия" специалист Упоровского центра культуры и досуга Артём Захаров, жюри предстоит определить тройки призеров в шести номинациях по трем возрастным категориям – среди дошкольников до 6 лет, ребят от 7 до 12 лет и подростков от 13 до 17 лет включительно.

"За первую неделю проведения на конкурс поступило 16 работ. Радует, что они из разных сельских поселений, кроме упоровских ребят видеоролики с чтением стихов, исполнением песен и фотографии рисунков, аппликаций на тему мира детства прислали участники из Скородума, Бызово, Чёрной", - рассказал координатор конкурса.

В числе номинаций, где выберут лучшие работы: вокал (сольное исполнение, дуэты), художественное слово, инструментальное исполнительство (солисты, дуэты), хореография (сольное, парное), декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство.

Выступления и работы участников публикуются на официальной странице Центра культуры и досуга в "Одноклассниках" и группе конкурса во "ВКонтакте". Конкурс завершится 29 мая, ко Дню защиты детей жюри определит и наградит победителей.

Ирина Кургузова