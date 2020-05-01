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Тюменский проект "Мой выбор 2.0" завоевал всероссийское признание

Общество, 12:47 23 мая 2020

Фото: www.nalog.ru Архив

320 подростков со всей России приняли участие в тюменском проекте "Мой выбор 2.0".

С апреля по май для участников прошло 50 отборочных этапов, по итогам которых в полуфинал вышли 18 лучших игроков, а в финал – шесть человек. Они представляли Тюмень: Анна Рылова (ТюмГМУ), Ярослав Филин (школа №43), Карина Мавлютова (Многопрофильный колледж при ТИУ), Елизавета Кузнецова (гимназия №83), Софья Михайлова (школа №89) и Ярослав Елфимов (МФПУ "Синергия"). Финальная игровая сессия состоялась 18 мая и буквально с первых ходов лидерство захватил Ярослав Елфимов, что помогло достичь ему победы, сообщает "Тюменская область сегодня".

Серия настольных игр "Мой выбор" – это уникальная разработка тюменских некоммерческих организаций и московских IT-специалистов.

"Наша игра помогает каждому освоить еще один вид ресурса, который есть у каждого, но работать с ним умеют немногие. Этот ресурс – социальный капитал. Он касается связей между людьми – социальных сетей, норм взаимодействия и доверия. Без благополучного взаимодействия доверие падает, а иногда может опуститься до такой степени, что создает крупные социальные проблемы. "Мой выбор" позволяет подросткам самостоятельно оценить, как работают человеческие отношения, и сделать собственные выводы, – сообщают организаторы.

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