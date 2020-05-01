  • 23 мая 202023.05.2020суббота
  • USD71,8804
    EUR78,4431
  • В Тюмени 15..17 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более тысячи участников дистанционно встретились на "Неделе молодежной науки" в Тюмени

Общество, 12:33 23 мая 2020

www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Более тысячи участников собрали 60 секций и площадок Всероссийского научного форума "Неделя молодежной науки", который стартовал в Тюмени 20 мая, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

Форум, организованный вузом, проходит в дистанционном формате и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К тюменцам присоединились коллеги из Омска, Уфы, Рязани, Ульяновска, Пензы, Ижевска, Воронежа, Югры, Мордовии и Республики Беларусь.

700 научных докладов, которые представили участинки, посвящены разным направлениям медицины: от терапии и хирургии до истории, философии и медицинской этики. Особенно актуально звучат сегодня работы в области микробиологии, инфекционных болезней, анестезиологии и реаниматологии, эпидемиологии и фармакологии. Многие доклады звучали на иностранных языках.

На секции "Физическая активность и индивидуальное здоровье", которая прошла под ярким лозунгом "Никаких барьеров!" впервые приняли участие иностранные студенты 2 курса лечебного факультета Тюменского ГМУ. Индийские исследователи Нама Праджавал, Гаурав Дешмукх, Алам Самше представили доклад на английском и русском языках на тему: "Оценка выраженности экзаменационного стресса у иностранных студентов Тюменского государственного медицинского университета". Их работа удостоена диплома первой степени. Всего участники секции представили 18 докладов по различным направлениям физиологии.

Напомним, ранее первокурсницы Тюменского медуниверситета стали призерами Международной интерактивной площадки "Новые горизонты детской хирургии".

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# наука , студенты , Тюменский государственный медицинский университет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:49 23.05.2020Объем розничной торговли вырос в Тюменской области
13:13 23.05.2020Более 600 человек излечились от COVID-19 в Тюменской области
13:00 23.05.2020Тридцать пять человек пополнили статистику заболевших COVID-19 в Тюменской области
12:47 23.05.2020Тюменский проект "Мой выбор 2.0" завоевал всероссийское признание