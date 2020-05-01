Более тысячи участников дистанционно встретились на "Неделе молодежной науки" в Тюмени

| Фото: www.tyumsmu.ru | Фото: www.tyumsmu.ru

Более тысячи участников собрали 60 секций и площадок Всероссийского научного форума "Неделя молодежной науки", который стартовал в Тюмени 20 мая, сообщает пресс-служба Тюменского государственного медицинского университета.

Форум, организованный вузом, проходит в дистанционном формате и посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К тюменцам присоединились коллеги из Омска, Уфы, Рязани, Ульяновска, Пензы, Ижевска, Воронежа, Югры, Мордовии и Республики Беларусь.

700 научных докладов, которые представили участинки, посвящены разным направлениям медицины: от терапии и хирургии до истории, философии и медицинской этики. Особенно актуально звучат сегодня работы в области микробиологии, инфекционных болезней, анестезиологии и реаниматологии, эпидемиологии и фармакологии. Многие доклады звучали на иностранных языках.

На секции "Физическая активность и индивидуальное здоровье", которая прошла под ярким лозунгом "Никаких барьеров!" впервые приняли участие иностранные студенты 2 курса лечебного факультета Тюменского ГМУ. Индийские исследователи Нама Праджавал, Гаурав Дешмукх, Алам Самше представили доклад на английском и русском языках на тему: "Оценка выраженности экзаменационного стресса у иностранных студентов Тюменского государственного медицинского университета". Их работа удостоена диплома первой степени. Всего участники секции представили 18 докладов по различным направлениям физиологии.

Напомним, ранее первокурсницы Тюменского медуниверситета стали призерами Международной интерактивной площадки "Новые горизонты детской хирургии".