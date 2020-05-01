Проект Центрального парка в Заводоуковске представили горожанам

Фото: Заводоуковский городской округ во ВКонтакте Фото: Заводоуковский городской округ во ВКонтакте

Видео-презентация проект Центрального парка прошла в Заводоуковске. Разработчики учли мнения горожан, участвовавших в обсуждении, которое состоялось в конце апреля.

"Проект разработан для конкурса малых городов и исторических поселений, который проводится Минстроем России. Сейчас он находится на этапе обсуждения концепции. До 1 июня документация будет подана на рассмотрение в федеральную комиссию", - рассказала ведущий аналитик проекта Марина Климанова.

Проект парка “ЭкоУК” учитывает историю и символы города, сообщает "Вслух.ру". Например, предусмотрены площадка “Поле пшеницы” и смотровая площадка “Элеватор” с видом на город.

В парке предусмотрены амфитеатр, танцевальная площадка, а также фотозона “Среди злаков”, где предлагается сажать различные типы злаковых в зависимости от времени года. Не обойдется без спортивной зоны с тренажерами, сеткой для бадминтона и игровой зоной.

Многосезонная детская площадка в парке не будет разделена на возрастные группы. Также предусмотрен веревочный парк, для которого сейчас ищут инвестора. Есть зона с навесом с разными видами качелей.

Проектировщики планируют провести опрос, в котором горожане смогут высказать свое мнение.