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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более восьмидесяти тысяч жителей области обратились в консультационные пункты

Общество, 14:11 24 мая 2020

Тюменцам из группы риска оказывают помощь - более 80 тыс. жителей области обратились за помощью в консультационные пункты для людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет.

Об этом рассказала начальник управления по вопросам социального обслуживания населения регионального департамента социального развития Гульнара Байматова, сообщает оперативный штаб Тюменской области.

Центры начали работать в регионе с первых дней объявления режима обязательной самоизоляции для этих категорий граждан.

"Совместно с Яндекс-такси был запущен новый проект "Такси для ветерана". Ветераны войны могут им воспользоваться и доехать до лечебных учреждений. Также на такси доставляют продукты питания, лекарства, маски",- сообщила Гульнара Байматова.

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# департамент социального развития Тюменской области

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