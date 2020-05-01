Астрономическая неделя в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ясная погода будет способствовать астрономическим наблюдениям с 25 по 31 мая в Тюмени. В это время на небе с помощью бинокля или телескопа можно рассмотреть часть планет Солнечной системы, яркие кометы и астероиды.

Из первых доступными для наблюдений остаются Меркурий, Венера, Юпитер и Сатурн. По данным Аstronet, Меркурий видно на вечернем небе до 23 часов. Планета перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Тельца с переходом 29 мая в Близнецы. При наблюдении в телескоп Меркурий имеет вид небольшого полудиска без особых деталей.

Также на вечернем небе до 23 часов можно наблюдать Венеру. Она выглядит как самая яркая звезда над западным горизонтом. Планета движется попятно по созвездию Тельца. В любительский телескоп ее видно как небольшой серп без деталей.

Рано утром можно наблюдать Марс. Он восходит в 2 часа над восточным горизонтом. Планета перемещается в одном направлении с Солнцем по созвездию Водолея. В телескоп можно рассмотреть красный диск планеты.

Ночную и утреннюю видимость имеет на неделе Юпитер. Газовый гигант восходит после полуночи, к 4 часам достигает кульминации. Он движется попятно по созвездию Стрельца. Найти самую крупную планету Солнечной системы можно даже в мощный бинокль. При наблюдении в телескоп можно рассмотреть полосы на поверхности Юпитера и его крупные спутники. Также по мере отдаления Юпитера от Солнца можно наблюдать покрытие спутников планетой, затмения и прохождения их перед планетой.

Недалеко от Юпитера - в созвездии Козерога - можно найти Сатурн. Он восходит около 1 часа и к 4 часам достигает кульминации. Сатурн легко отличить от других объектов по кольцу - его видно даже в мощный бинокль как черточки по обе стороны от диска планеты. В телескоп можно найти не только Сатурн, но и его самый крупный спутник - Титан.

Еще две планеты Солнечной системы – Уран и Нептун – так далеки от Земли, что увидеть их можно только в телескоп с увеличением от 100 крат и диаметром объектива 250 мм и более.

Из комет самые яркие на этой неделе PANSTARRS (C/2017 T2) и ATLAS (C/2019 Y1), обе проходят по созвездию Большой Медведицы. Еще одна хвостатая странница движется по созвездию Персея и Тельца, четвертая - в созвездиях Персея и Возничего. Среди астероидов самой яркой остается Веста в созвездиях Тельца и Ориона.

Также на неделе тюменцы могут наблюдать красивое астрономическое явление - серебристые облака. Их видно за час до и час после захода Солнца при ясной погоде.

Евгения Шевцова