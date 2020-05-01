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Тигровая Венона ждет хозяев

Общество, 19:29 25 мая 2020

официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте" | Фото: официальная группа фонда "Потеряшки" во "ВКонтакте"

Кошке по кличке Венона ищут хозяев. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Веноне около четырех месяцев, окрас тигровый. В марте 2020 года ее котенком нашли на ул. Подшибякина в Тюмени. Венона здорова, стерилизована, отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Контакт для будущих хозяев - Наталья.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66. Выбрать питомца или помочь с передержкой можно через официальную группу фонда во "ВКонтакте".

Евгения Шевцова

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# домашние животные , потеряшки

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