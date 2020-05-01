Три человека пострадали в ДТП на трассе Тюмень – Омск

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Три человека пострадали в ДТП на автодороге Тюмень – Омск 24 мая.

ДТП произошло в 16 часов 55 минут на 94-м км пути. Водитель Toyota RAV4 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-2115.

"В результате ДТП пострадали пассажирки отечественной легковушки – женщина 1975 года рождения, женщина 1967 года рождения и мужчина-водитель ВАЗ-2115 1991 года рождения. У всех достаточно серьезные травмы", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова