Лжеайтишник похитил у тюменской фирмы двести тысяч рублей

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Под предлогом обновления программного обеспечения тюменец похитил со счета организации 200 тыс. рублей. Расследование уголовного дела о краже с использованием IT-технологий завершено в Тюмени, сообщает региональное управление МВД России.

С заявлением о краже в правоохранительные органы обратился руководитель одной из тюменских фирм. Предприниматель рассказал, что с ним связался мужчина, представившийся сотрудником IT-компании. Он предложил услуги по обновлению компьютерных программ. Поверив злоумышленнику, бизнесмен предоставил ему доступ к системе предприятия. На следующий день он обнаружил пропажу средств.

Сотрудники отдела "К" установили личность подозреваемого, тюменца 1993 года рождения. Как выяснилось, он целенаправленно изучил программное обеспечение и сумел понять, как с его помощью можно вывести деньги.

Чтобы обмануть руководителя организации и получить доступ к системе, он вел переписку с электронного адреса практически идентичного адресу реально существующей IT-компании. Украденные деньги потратил на ставки в букмекерской конторе. Материалы уголовного дела переданы в суд.