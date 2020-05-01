Штормовое предупреждение объявлено по югу Тюменской области

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Сильные дожди, грозы, град, ветер с порывами 18-23 метров в секунду ожидаются на юге Тюменской области во второй половине дня 25 мая, сообщает региональное управление МЧС.

Ожидаемая непогода повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, способна нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов связи, грозит повреждением крыш, увеличением случаев травматизма среди людей.

Специалисты рекомендуют: во избежание получения травм порывы ветра необходимо переждать в помещении. Если непогода застала на улице, следует укрыться в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Не нужно парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, следует немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток.

В случае угрозы жизни и здоровью или необходимости проведения спасательных мероприятий, необходимо позвонить по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101 или в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 112.