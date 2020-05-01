Около двух тысяч жителей Тюменской области переселят из ветхого жилья в 2020 году

| Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте | Фото: со страницы Александра Моора во ВКонтакте

32 тыс. кв. метров аварийного жилья расселят до конца 2020 года в Тюменской области, а новоселье отметят порядка 2000 граждан.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор на личных страницах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Instagram.

Он подчеркнул, что переселение граждан из ветхих домов - один из приоритетов жилищной сферы региона.

"Высокие темпы достижения показателей нацпроекта "Жилье и городская среда" Тюменская область продемонстрировала и в прошлом году, выполнив план досрочно. Тогда установленный показатель мы превысили в 11,5 раз, расселив 31,96 тыс. кв. метров. Более 1800 человек из 53 домов в восьми муниципальных образованиях области в 2019 году перебрались в достойные квартиры", - отметил он.

Александр Моор заверил, что в таком же темпе регион будет работать и дальше.

"Застройщики также вносят вклад в решение этой задачи: в Тюмени они приняли на себя обязательства по развитию застроенных территорий. Благодаря такому комплексному подходу граждане вместе с квадратными метрами получают всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру", - подытожил он.