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На пожаре в Тюменском районе пострадал мужчина

Происшествия, 10:45 26 мая 2020

ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Мужчина пострадал на пожаре в с. Гусево Тюменского района 26 мая.

Вызов поступил в 6 часов 4 минуты. ЧП произошло в жилом деревянном доме № 10 на ул. Береговая.

"На пожаре термические ожоги получил мужчина. Его личность устанавливается. Он госпитализирован в ОКБ № 1. На месте пожара работали 38 сотрудников пожарно-спасательных подразделений города и района. Было задействовано 14 единиц техники", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Огнеборцы устанавливали цистерны на водоем, прокладывали три магистральные линии на расстоянии 60 м и 100 м от места пожара.

Огонь повредил два жилых дома, надворные постройки. Общая площадь пожара составила 400 кв. м.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Всего в Тюменской области 25 мая произошло семь пожаров.

Инна Пахомова

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары , травмы

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