Нетрезвый бесправник устроил аварию на проезде Заречный в Тюмени

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Водитель иномарки пострадал в ДТП на проезде Заречный в Тюмени 25 мая. Аварию устроил нетрезвый автолюбитель без прав.

Авария произошла в 22 часа 40 минут в районе дома № 45. Здесь столкнулись автомобили Toyota Yaris и Mazda-3.

"По предварительным данным, 37-летний водитель Toyota Yaris, не имеющий права управления транспортом, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,58 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП пострадал водитель машины Mazda-3 1968 года рождения, он получил травмы.

Инна Пахомова