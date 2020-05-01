  • 26 мая 202026.05.2020вторник
  • USD71,5962
    EUR77,8823
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Нетрезвый бесправник устроил аварию на проезде Заречный в Тюмени

Происшествия, 11:19 26 мая 2020

Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив) | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени (архив)

Водитель иномарки пострадал в ДТП на проезде Заречный в Тюмени 25 мая. Аварию устроил нетрезвый автолюбитель без прав.

Авария произошла в 22 часа 40 минут в районе дома № 45. Здесь столкнулись автомобили Toyota Yaris и Mazda-3.

"По предварительным данным, 37-летний водитель Toyota Yaris, не имеющий права управления транспортом, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 0,58 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП пострадал водитель машины Mazda-3 1968 года рождения, он получил травмы.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП , пьяная езда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 26.05.2020В ГИБДД рассказали подробности аварии на проезде Заречный
12:23 26.05.2020Автоледи пострадала в Тюменском районе из-за девушки без прав
11:19 26.05.2020Нетрезвый бесправник устроил аварию на проезде Заречный в Тюмени
10:45 26.05.2020На пожаре в Тюменском районе пострадал мужчина