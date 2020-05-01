  • 26 мая 202026.05.2020вторник
  • USD71,5962
    EUR77,8823
  • В Тюмени 14..16 С 2 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Автоледи пострадала в Тюменском районе из-за девушки без прав

Происшествия, 12:23 26 мая 2020

Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

21-летняя девушка без прав устроила ДТП на ул. Созидателей в д. Дударева Тюменского района 25 мая. Пострадал водитель другой машины.

Авария произошла в 19 часов 30 минут. Девушка, не имевшая права управления автомобилем, ехала на Toyota.

"Она не выдержала безопасную дистанцию, въехала во впередиидущий Nissan Bluebird. Впоследствии Nissan отбросило на автомобиль Toyota RAV-4", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП женщина-водитель автомобиля Nissan 1988 года рождения получила травму. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:30 26.05.2020В ГИБДД рассказали подробности аварии на проезде Заречный
12:23 26.05.2020Автоледи пострадала в Тюменском районе из-за девушки без прав
11:19 26.05.2020Нетрезвый бесправник устроил аварию на проезде Заречный в Тюмени
10:45 26.05.2020На пожаре в Тюменском районе пострадал мужчина