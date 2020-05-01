Автоледи пострадала в Тюменском районе из-за девушки без прав

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив) | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области (архив)

21-летняя девушка без прав устроила ДТП на ул. Созидателей в д. Дударева Тюменского района 25 мая. Пострадал водитель другой машины.

Авария произошла в 19 часов 30 минут. Девушка, не имевшая права управления автомобилем, ехала на Toyota.

"Она не выдержала безопасную дистанцию, въехала во впередиидущий Nissan Bluebird. Впоследствии Nissan отбросило на автомобиль Toyota RAV-4", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

В результате ДТП женщина-водитель автомобиля Nissan 1988 года рождения получила травму. Обстоятельства выясняются.

Инна Пахомова