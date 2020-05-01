Взамен погибших на Солнечном проезде тополей высадят новые

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Погибшие саженцы, высаженные в 2019 году на Солнечном проезде вдоль участка от ул. Щербакова до ул. Алебашевской, уберут в ближайшее время. Осенью на этой территории подрядная организация вновь высадит пирамидальные тополя, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проведут за счет средств исполнителя в рамках гарантийных обязательств по муниципальному контракту, заключенному между администрацией города и подрядчиком.

Напомним, в 2019 году вдоль улично-дорожной сети и на озелененных территориях Тюмени высадили более 8 тыс. 500 молодых деревьев на 150 объектах. Саженцы доставляли из специализированных питомников, они имеют сертификаты качества. В течение года после посадки подрядчики обязаны ухаживать за растениями.

По словам начальника управления по экологии департамента городского хозяйства Андрея Хана, сотрудники Единого центра озеленения проводят ежегодное обследование высаженных в прошлые годы саженцев. В случае их гибели на том же месте подрядчики обязаны высадить новые растения той же породы и с теми же характеристиками. После посадок гарантийные обязательства продлеваются: на хвойные деревья – на три года, на лиственные – на два года с момента пересадки.

"Мы продолжим следить за ситуацией на этом и других участках прошлогодних и нынешних посадок", – заверил Андрей Хан.

Жители Тюмени могут сообщить о недобросовестной работе подрядных организаций по уходу за высаженными деревьями на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Зеленый город".