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Юные тюменцы смогут заявить о себе на конкурсе видеороликов "ТОП 10"

Общество, 17:00 26 мая 2020

pioner72.ru | Фото: pioner72.ru

Участвовать в конкурсе видеороликов "ТОП 10" приглашает ребят от 3 до 16 лет Дворец творчества и спорта "Пионер".

Юным тюменцам предлагают заявить о себе, а если видео получится необычным, смешным, если в нем примут участие родные, друзья или даже домашний питомец, шансы на победу значительно увеличатся, сообщают организаторы конкурса.

Для участия необходимо подписаться на аккаунт @pioner_72 в Инстаграм; создать видеоролик длительностью не больше 1,5 минут, в котором автор рассказывает о себе и демонстрирует свои таланты; отправить его в директ аккаунта или на почту info@pioner72.ru или выставить в тик-ток или в Инстаграм с хэштегом #вотонокакоенашелето,

Работы необходимо прислать до 18 часов 29 мая.

Десять лучших роликов выйдут в финал и будут участвовать в зрительском голосовании. Оно состоится 1 июня. В этот же день в 15 часов в прямом эфире в Инстаграм будут объявлены победители, их наградят призами.

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# видеоролики , конкурсы

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