Библиотеки Тюмени приглашают отметить свой праздник онлайн

| Фото: МегаФон | Фото: МегаФон

Библиотекари Тюмени приглашают читателей отметить вместе онлайн Общероссийский день библиотек 27 мая.

Разнообразные познавательные и развлекательные мастер-классы, видеофлешмобы, онлайн-экскурсии предлагают официальные страницы библиотек в соцсетях в этот день.

Желающих поздравить любимую библиотеку с праздником призывают принять участие в видеомарафоне "Поздравь библиотекаря!". Для этого нужно записать видеопоздравление в горизонтальном формате и отправить в официальные группы библиотек: "Библиотеки города Тюмени", "Библиотечный центр для молодежи", "Пушкинка", "Литературный лицей", "Библиотека № 16". Все материалы будут опубликованы в социальных сетях и на официальном сайте централизованной городской библиотечной системы Тюмени.

На праздничную ознакомительную видеоэкскурсию приглашает посетителей группа центральной детской библиотеки. Приятные сюрпризы готовят для своих читателей библиотеки № 4, № 16 и проет "Литературный лицей".

На видеофлешмобе сотрудники центра семейного чтения им. А. С. Пушкина виртуально передадут друг другу книгу с поздравлением для коллег и читателей. Кроме того, посетителей группы приглашают на онлайн-экскурсию и мастер-класс по изготовлению детской поделки – "книжки-малышки".