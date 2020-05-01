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Более чем на девять процентов повысятся накопительные пенсии россиян

Экономика, 16:58 26 мая 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 9,13% вырастут накопительные пенсии россиян с 1 августа, сообщает пресс-служба Пенсионного фонда РФ.

Коэффициент определен по результатам инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2019 года, которые в три раза превысили уровень инфляции (3%). Перерасчет пройдет беззаявительно и коснется 80 тыс. человек.

Повышение также получат участники программы софинансирования, которые сформированные средства получают срочной пенсионной выплатой, то есть в течение периода, определенного самим человеком. Такую пенсию сегодня получают 32 тыс. пенсионеров, с августа она будет повышена на 7,99%.

Расходы на проведение перерасчета выплат составят 1,87 млрд рублей, из которых 1,53 млрд рублей пойдет на повышение накопительных пенсий и 343 млн рублей – на повышение выплат участников программы софинансирования пенсии.

Средний размер накопительной пенсии составляет 956 рублей в месяц, средний размер срочной пенсионной выплаты участникам программы софинансирования пенсии – 1 тыс. 705 рублей в месяц.

Добавим, что оба вида пенсии назначаются в границах прежнего пенсионного возраста, женщинам – с 55 лет, мужчинам – с 60 лет, или раньше этого возраста при наличии права досрочного выхода на пенсию.

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# накопительная часть , пенсия , повышение

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