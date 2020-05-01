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Обновленная школа искусств в Киево готова на 70 процентов

Общество, 11:07 27 мая 2020

администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Строительство Детской школы искусств продолжается в с. Киево Ялуторовского района.

По информации районной администрации, объект готов на 70 %. Несущие стены покрыты сайдингом, построены ограждающие конструкции. Продолжается внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей. Одновременно идет первый этап благоустройства прилегающей территории.

Подрядчик планирует ввести объект в эксплуатацию в октябре 2020 года. Общая площадь обновленной школы искусств составит 977 кв. м. Здесь разместится концертный зал на 97 мест, учебные кабинеты, административный, технический и складской блоки. Пропускная способность школы составит 144 человека.

Евгения Шевцова

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# детская школа искусств , строительство , Ялуторовский район

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