Обновленная школа искусств в Киево готова на 70 процентов

| Фото: администрация Ялуторовского района | Фото: администрация Ялуторовского района

Строительство Детской школы искусств продолжается в с. Киево Ялуторовского района.

По информации районной администрации, объект готов на 70 %. Несущие стены покрыты сайдингом, построены ограждающие конструкции. Продолжается внутренняя отделка и монтаж инженерных сетей. Одновременно идет первый этап благоустройства прилегающей территории.

Подрядчик планирует ввести объект в эксплуатацию в октябре 2020 года. Общая площадь обновленной школы искусств составит 977 кв. м. Здесь разместится концертный зал на 97 мест, учебные кабинеты, административный, технический и складской блоки. Пропускная способность школы составит 144 человека.

Евгения Шевцова