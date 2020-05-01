Исетским ребятишкам вручат "ключи от лета"

| Фото: организаторов | Фото: организаторов

Онлайн-концерт "Ключи от лета" подготовили специалисты культуры Исетского района в Международный день защиты детей.

В эфире с ребятами встретятся клоуны Клепа и Степа, а также сказочные персонажи: Красная шапочка, Бармалей, Белоснежка, Дуремар. Вместе с детьми они исполнят известные детские песенки, станцуют и сыграют в игры. Кульминацией онлайн-праздника станет шоу мыльных пузырей от королевы Радуги.

Также в течение дня пройдут онлайн-занятия творческого цеха, мастер-классы для детей, интеллектуальная игра. В 12 часов запланирован сольный концерт артистки танцевального коллектива "Цветные сны", в 15 часов - концерт "На солнечной стороне музыки".

Все мероприятия можно посмотреть в группах Исетского районного Дома культуры во ВКонтакте и Одноклассниках.

Евгения Шевцова