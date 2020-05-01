Два водителя пострадали в утренней аварии в центре Тюмени

| Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени | Фото: Станция скорой медицинской помощи Тюмени

Водители двух иномарок пострадали в ДТП на перекрестке ул. Челюскинцев и Хохрякова в Тюмени 27 мая.

В 7 часов 45 минуты столкнулись KIA, которая ехала по ул. Челюскинцев в сторону ул. Республики, и Volvo, передвигавшаяся по ул. Хохрякова.

"Оба водителя утверждают, что ехали на зеленый сигнал светофора. 23-летней девушке, находившейся за рулем KIA, оказали помощь на месте, она отказалась от поездки в лечебное учреждение. Водитель Volvo 1984 года рождения доставлен в больницу для оказания помощи", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова