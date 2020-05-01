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Новое рентгенохирургическое оборудование используют врачи Ишима

Общество, 08:13 28 мая 2020

Областная больница №4 | Фото: Областная больница №4

Новое оборудование для проведения малотравматических операций используют в Ишиме, сообщает пресс-служба Областной больницы № 4.

Оборудование является электронно-оптическим передвижным преобразователем, чаще называемым рентгенохирургической С-дугой. Устройство является незаменимым помощником при операциях на костях и суставах, позволяет проводить малотравматичные хирургические вмешательства с более точной репозицией и осуществлять рентгеноскопический контроль во время оперативного вмешательства, причем после каждого этапа.

По словам заведующего травматологическим отделением Анатолия Киприна, дуга аппарата совершает вращательные движения в трех плоскостях над операционным столом. Это дает возможность производить видео и фотоснимки, не поворачивая пациента, что очень важно во время операции. "При этом снимки во время операции сразу выводятся на экран, их можно переносить на внешние мониторы в операционной, причем без потери качества. Это позволяет, например, с высокой точностью установить имплантат, при этом снижается травмирование прилежащих тканей и остается небольшая операционная рана" - рассказал он.

Новая С-дуга стоимостью 5 млн 750 тыс. рублей приобретена на средства областного бюджета и установлена в Областной больнице №4 взамен прежней, которая прослужила врачам восемь лет. Старая неоднократно выходила из строя, многократно ремонтировалась и по своим возможностям технически устарела. С момента поставки нового оборудования в начале мая с его применением проведено 23 манипуляции.

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# здравоохарнение , Ишим , областная больница №4 , операции , хирургия

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