Семнадцатилетний юноша без прав устроил ДТП в Утешево

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летний юноша устроил аварию в Утешево 26 мая.

ВАЗ-2107 и Volkswagen столкнулись на ул. Троицкая. По предварительным данным, водитель "семерки" ехал по второстепенной дороге и не пропустил иномарку, передвигавшуюся по главной.

"Водителю отечественной легковушки 17 лет, права управления транспортом он не имеет. Машину купил сам. По предварительным данным, в результате ДТП он получил травму ключицы", – рассказала корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Как отмечают в региональной Госавтоинспекции, в апреле молодой человек задерживался в нетрезвом состоянии.

Инна Пахомова