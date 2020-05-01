Водителей, следующих по маршруту Екатеринбург - Тюмень, предупреждают о затруднениях на трассе

| Фото: Уралуправтодор во "ВКонтакте" | Фото: Уралуправтодор во "ВКонтакте"

Затруднения движения возможны на трассе Р-351 Екатеринбург - Тюмень, на подъезде к г. Богдановичу 28 и 29 мая с 9 до 18 часов, сообщает Уралуправтодор.

Железнодорожники будут вести ремонтные работы на переезде по ул. Кунавина. В связи с работами движение автомобильного транспорта будет в одностороннем порядке.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06, звонок бесплатный.