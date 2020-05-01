Тобольский музей участвует в международном фестивале

| Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте | Фото: Тобольский музей-заповедник во ВКонтакте

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник представляет Тюменскую область на Международном фестивале музеев "Интермузей-2020", который стартовал 27 мая. В 2020 году он посвящен 75-летию Великой Победы и впервые пройдет в новом цифровом формате на портале imuseum.ru.

Об этом в своем аккаунте в Instagram написала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

"Именно Тобольский музей - единственный, кто в годы Великой Отечественной войны не прекратил свою деятельность, направив ее на поддержание морального духа людей и проведение широкой просветительской работы. На цифровой площадке фестиваля вы сможете увидеть архивные документы и фотографии выставки "Великая Отечественная война советского народа", открывшейся 1 ноября 1941 года, а также почтовые карточки тоболяков-фронтовиков, памятные предметы и фотоматериалы", - рассказала она.

Участникам фестиваля музее "Интермузей-2020" представится возможность познакомиться и с другими музейными экспозициями регионов России, раскрывающие особенности деятельности музеев в военные годы.

"Заходите на площадку imuseum.ru, не пропустите это уникальное событие!"- призвала директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Анжела Лебедева