Меры поддержки компенсируют простой в работе, считает предприниматель из Омутинского

| Фото: ИИД "Сельский вестник" | Фото: ИИД "Сельский вестник"

Часть убытков, понесенных из-за простоя в работе, вернется благодаря мерам поддержки предпринимателей.

Об этом рассказал ИИД "Сельский вестник" индивидуальный предприниматель Александр Ананьев из с. Омутинское.

"Мерам поддержки в части отмены налогов, страховых взносов, возмещения затрат по выплате заработной платы обрадовался. Как дисциплинированный гражданин придерживался требований в период ограничений. Не работал, хотя ежедневно поступало много звонков как от физических, так и юридических лиц. Понимал, что теряю доходы, но слова президента игнорировать не стал. Заодно и отдохнул. Как стал индивидуальным предпринимателем, у меня нет ни отпусков, ни выходных", - говорит Александр Ананьев.

Предприниматель добавил, что благодаря поддержке государства, дни без работы компенсируют в размере МРОТ и в виде отмены налогов и страховых взносов за второй квартал 2020 года.

Напомним, в Тюменской области введены беспрецедентные меры поддержки бизнеса. В их числе – освобождение от уплаты налогов на имущество организаций и транспортного налога на 2020 год, снижение ставки для предприятий с упрощенной системой налогообложения и другие меры.

Со всеми вопросами об условиях возобновления деятельности и получения государственной поддержки предприниматели могут обращаться на единую горячую линию областного оперативного штаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции по тел. 8-800-234-35-22.