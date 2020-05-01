  • 28 мая 202028.05.2020четверг
  • USD71,0635
    EUR77,9069
  • В Тюмени 24..26 С 6 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В ТИУ обсудят проблемы гуманитаризации инженерного образования

Общество, 08:00 28 мая 2020

ТИУ | Фото: ТИУ

Международная конференция "Гуманитаризация инженерного образования: методологические основы и практика" состоится на базе Тюменского индустриального университета 28 мая, сообщает пресс-служба вуза.

Научный форум пройдет в онлайн формате. К участию приглашаются российские и зарубежные ученые, научные сотрудники, преподаватели учреждений высшего образования, представители органов власти, предприятий-партнеров вуза, общественных организаций, докторанты, аспиранты, магистранты и обучающиеся.

Участники конференции обсудят вопросы становления инженерного сознания гуманистического типа, развития личностного творческого потенциала будущих специалистов, задачи развития профессионального мастерства преподавателей технических университетов и пр.

Конференции откроется 28 мая в 10 часов работой диалоговой площадки "Гуманитаризация в контексте стратегий развития опорного университета".

29 мая состоится онлайн круглый стол "Современный межкультурный диалог: проблемы понимания и горизонты коммуникации". Участниками станут студенты, приславшие свои видеоролики по теме организаторам форума. Познакомиться с работами можно будет на официальном сайте вуза.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конференция , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:58 28.05.2020День пограничника отмечают в России
09:43 28.05.2020Современное оборудование поступило в ФАПы Нижнетавдинского района
09:29 28.05.2020На онлайн-читку "Хаос. Женщины на грани нервного срыва" приглашает тюменская драма
09:10 28.05.2020Как путешествовать после снятия ограничений, расскажут на онлайн-воркшопе