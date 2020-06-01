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Юных тюменцев научат делать пневмогидравлическую ракету

Общество, 11:38 01 июня 2020

детский технопарк "Кванториум" | Фото: детский технопарк "Кванториум"

Зрелищный мастер-класс по постройке и запуску пневмогидравлической ракеты "Пионер 1" пройдет 1 июня в рамках онлайн-марафона "Вот оно какое наше лето". Мероприятие начнется в 14 часов 35 минут на официальных страницах Дворца творчества и спорта "Пионер" в Инстаграм и ВКонтакте.

Как рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов, проведет мастер-класс педагог дополнительного образования Андрей Тарасов. В "Кванториуме" он обучает ребят по направлениям "Техноквантум" и "Робоквантум".

"Этот мастер-класс будет не только познавательным, но и интересным. Следуя инструкции, ребята самостоятельно или вместе с родителями смогут собрать в домашних условиях пневмогидравлическую ракету и запустить ее на улице или на даче", - рассказал Дмитрий Тарасов.

Он добавил, что в рамках онлайн-марафона "Вот оно какое наше лето" специалисты "Кванториума" приготовили также викторину от робота Квани. В прямом эфире с 14 часов на страницах Дворца "Пионер" в Инстаграм и ВКонтакте на вопросы участники должны будут дать максимально быстрые и правильные ответы.

"Робот Квани будет задавать вопросы от каждого из квантумов, которые есть в детском технопарке. Самые быстрые участники, которые дадут верные ответы, получат призы от организаторов", - добавил Дмитрий Тарасов.

Любовь Голышева

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# детские технопарки , кванториум , мастер-класс

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