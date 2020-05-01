В Тюменской области мамы в декрете проходят профессиональное обучение

| Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области | Фото: департамент труда и занятости населения Тюменской области

64 женщины, находящиеся в декрете, проходят бесплатное обучение по различным профессиям в Тюменской области, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

Обучение организовано в дистанционной форме по профессиям: экспедитор по перевозке грузов, фармация, специалист в сфере закупок, социальная психология, специалист по социальной работе и др.

Подробнее об участии в программе можно узнать в центрах занятости населения по месту нахождения работодателя. В период введения ограничительных мер центры занятости работают в дистанционном формате. Контакты центров опубликованы на портале департамента труда и занятости населения.

В Тюменской области реализуется мероприятие по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обучению женщин. На обучение могут быть направлены женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, состоящие в трудовых отношениях и которые планируют выйти на работу до конца года.

Обучение женщин данной категории организует работодатель с учетом потребности в подготовке квалифицированных кадров, а служба занятости населения возмещает расходы работодателя на организацию обучения.