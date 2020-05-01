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Будущие спасатели впервые сдали госэкзамен в режиме онлайн

Общество, 14:25 28 мая 2020

Главное управление МЧС России по Тюменской области | Фото: Главное управление МЧС России по Тюменской области

Пятикурссники Уральского института ГПС МЧС России впервые в истории вуза сдали государственный экзамен дистанционно, сообщает главное управление МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области экзамены сдали шесть курсантов: один в Тюмени, три в Ишиме и два в Тобольске. Четверо из них ответили на отлично, двое сдали на четверку.

"Мы приняли решение провести итоговую аттестацию, несмотря ни на что. И сделали это на достойном уровне в дистанционном режиме, предоставив выпускникам возможность продемонстрировать свои знания, полученные в процессе обучения", – отметил начальник института полковник внутренней службы Александр Тарарыкин.

Экзамен организовали с соблюдением всех норм санитарной безопасности. Эксперты от института находились в аудиториях вуза, а студенты и курсанты – на местах в территориальных органах МЧС России, где в дальнейшем будут проходить службу.

В специально оборудованных кабинетах выпускники по видеосвязи отвечали квалификационной комиссии.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , дистанционное образование , экзамен

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