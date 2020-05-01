Сельский предприниматель Гузель Санжапова поделится секретами успешного бизнеса

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Основатель проекта медового бренда Cocco Bello Honey Гузель Санжапова выступит спикером онлайн-форума "День предпринимателя-2020. Антихрупкость", который организуют для представителей тюменского бизнеса 29 мая. Секретами успеха она поделится с участниками площадки "Сельское предпринимательство", сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

В преддверие форума Гузель Санжапова дала ряд рекомендаций сельским предпринимателям Тюменской области, которые помогут в бизнесе. Так, производить нужно продукт, а не сырье. Также нужно понимать, что сегодня огромный рынок сбыта представлен в онлайне. Но для того, чтобы туда зайти, нужно подготовить качественный контент, который начинается с хороших фотографий и дизайна упаковки.

Также фермеру нужно завести социальные сети и рассмотреть возможность выставлять себя на маркетплейсах. Важно также позиционировать себя лично в онлайне и в соцсетях.

Чтобы создать свой сайт, можно воспользоваться бесплатными сервисами и платформами. А привлекать дополнительные средства Гузель Санжапова рекомендует через краудфандинг, в основе которого лежит маркетинг, пиар и продвижение.

Напомним, форум "День предпринимателя-2020. Антихрупкость" стартует в 12 часов. Регистрация проходит по на сайте тюменьфорум.рф.