Тобольские медики сообщают о фактах телефонного мошенничества

| Фото: oprf.ru | Фото: oprf.ru

Жителям Тобольска поступают телефонные звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками городской поликлиники ОБ №3, сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Подставной номер определяется как телефон горячей линии поликлиники 26-27-93. Мошенники выдают себя за сотрудников департамента здравоохранения Тюменской области. Они собирают персональные данные под предлогом оценки качества оказания медицинских услуг. Убеждая человека, что его здоровье под угрозой, навязывают медицинские услуги.

"Ни в коем случае не сообщайте ФИО, дату рождения, адрес и другие персональные данные. Не набирайте комбинацию цифр в ходе разговора по просьбе мошенников, кладите трубку", - призвали тобольские медики.