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Определена лучшая связующая областного чемпионата во волейболу

Спорт, 14:31 28 мая 2020

волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Александра Григорьева – лучшая связующая областного чемпионата, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.

В течение трех суток болельщики определяли лучшую связующую женского турнира первой лиги. Победа досталась Александре Григорьевой из тюменского "Прибоя". Ее команда стала чемпионом области. Григорьева набрала 1 тыс. 423 голоса.

Второе место заняла Дарья Ларионова из Упоровского района. Ей поддержку высказали 1 тыс. 247 респондентов. Тройку призеров в опросе замкнула представительница дружины ТИУ Алина Гилязетдинова. За нее проголосовали 1 тыс. 87 человек.

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