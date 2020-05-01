Определена лучшая связующая областного чемпионата во волейболу
| Фото: волейбольный клуб "Тюмень"
Александра Григорьева – лучшая связующая областного чемпионата, сообщает Федерация волейбола Тюменской области.
В течение трех суток болельщики определяли лучшую связующую женского турнира первой лиги. Победа досталась Александре Григорьевой из тюменского "Прибоя". Ее команда стала чемпионом области. Григорьева набрала 1 тыс. 423 голоса.
Второе место заняла Дарья Ларионова из Упоровского района. Ей поддержку высказали 1 тыс. 247 респондентов. Тройку призеров в опросе замкнула представительница дружины ТИУ Алина Гилязетдинова. За нее проголосовали 1 тыс. 87 человек.