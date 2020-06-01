Открыт прием заявок на конкурс проектов создания комфортной городской среды

| Фото: Минстрой России | Фото: Минстрой России

Прием заявок на участие в четвертом Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды начал Минстрой России. К участию приглашают малые города с численностью до 100 тыс. человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения за исключением административных центров и городов федерального значения, сообщает министерство.

Традиционно конкурс поступает более 300 заявок со всей страны. По итогам их рассмотрения комиссия определяет 80 проектов-победителей, на софинансирование которых выделяются средства из федерального бюджета.

"С каждым конкурсом конкуренция среди муниципальных образований возрастает, а качество заявок улучшается – усиливается работа с жителями и организациями, активнее вовлекается бизнес и инвесторы, а сами проекты становятся более проработанными. За три года уже отобрано 240 проектов-победителей, которые реализуются на территории 69 регионов", – рассказал Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев.

Оценка проектов проводится по пяти ключевым критериям: помимо степени и разнообразия форм участия граждан, жюри оценивают качество планировочных и архитектурных решений, обоснованность выбора территории и синхронизацию проекта благоустройства с другими программами и проектами в муниципалитете, сохранение историко-градостроительной природной среды и прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации.

Одним из нововведений конкурса в 2020 году стало определение количества победителей в каждой категории пропорционально поданным заявкам, при этом в категории "исторические поселения" теперь ежегодно определяется не менее десяти призеров. Кроме того, в соревновании не могут принять участие те муниципалитеты, где есть нереализованные объекты-победители прошлых лет или незавершенные объекты по программе формирования комфортной городской среды.