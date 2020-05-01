В Сладковском районе двое иностранцев украли лошадей

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

Двоих мужчин, подозреваемых в краже лошадей, задержали в Сладковском районе, сообщает УМВД России по Тюменской области.

В дежурную часть поступило сообщение от работника животноводческой фермы. Мужчина сообщил, что с территории организации похищены две лошади на сумму 115 тыс. рублей.

Неизвестные перелезли через забор, из загона украли животных и скрылись с места происшествия. Полицейским удалось задержать подозреваемых. Ими оказались два иностранных гражданина, ранее неоднократно судимые за преступления имущественного характера.

Животные изъяты и возвращены владельцу фермерского хозяйства. По факту кражи возбуждено уголовное дело.