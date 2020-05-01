Единовременную выплату на детей тюменские семьи начнут получать с 1 июня

| Фото: uslugi.admtyumen.ru/ | Фото: uslugi.admtyumen.ru/

Единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет будет осуществляться единоразово с 1 июня 2020 года, сообщает управление ПФР в Тюмени.

Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября 2020 года подать заявление в личном кабинете на портале Госуслуг (https://posobie16.gosuslugi.ru/). Никаких дополнительных документов представлять не нужно.

Статус заявления на единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тыс. рублей, поданного через единый портал Государственных услуг, отображается в личном кабинете заявителя.

Длительное пребывание заявления в статусе "Заявление в очереди на отправку" не должно беспокоить обратившихся за выплатой граждан, отмечают специалисты Пенсионного фонда. Поток заявлений на единовременную выплату довольно высок. В настоящее время осуществляется обработка поступивших заявлений через электронные сервисы. Все заявления будут обработаны, по каждому будет принято соответствующее решение.

Доставка единовременной выплаты осуществляется только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки.

Заявление также можно подать обратившись в Многофункциональные центры "Мои документы" по адресам в тюмени: ул. Уездная, 4, ул. Щербакова, 98/3, ул. Ямская, 57/3, ул. 30 лет Победы, 95/2, ул. Пышминская, 1а, ул. Прокопия Артамонова, 8, ул. Первомайская, 50, ул. 50 лет Октября, 57/а, ул. Тимофея Чаркова, 60 (3 этаж).

Телефон горячей линии 8-800-25-000-72.