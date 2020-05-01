Ишимская "Россияночка" направит грант на пошив костюмов

| Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов | Фото: организаторов регионального фестиваля любительских коллективов

Ансамбль русской песни "Россияночка" с. Клепиково Ишимского района вошел в число шести победителей конкурса по предоставлению гранта любительским творческим коллективам. Выигранные средства – 300 тыс. рублей – направят на пошив новых сценических костюмов.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил художественный руководитель и аккомпаниатор ансамбля русской песни "Россияночка" Сергей Насекин.

Ансамбль "Россияночка" на муниципальном отборе I регионального фестиваля любительских творческих коллективов в Голышманово стал дипломантом первой степени. Благодаря этому стало возможным участие коллектива в конкурсном отборе на получение господдержки.

"Проведение фестиваля для любительских коллективов на региональном уровне – это хорошая идея. Все прошло на высоком творческом подъеме. Люди соскучились по этому направлению работы, где можно посмотреть друг на друга, поучиться чему-то, пообщаться. Мы уезжали с фестиваля довольные, кто новички – выросли над собой. Это стимулирует. Дает социальный эффект для сельского коллектива. Выигранный грант от регионального департамента культуры – хорошее подспорье", - рассказал Сергей Насекин.

Ансамбль "Россияночка" образовался в 1980 году. Сергей Насекин еще студентом Омского колледжа искусств приезжал домой, в Клепиково, и думал о создании ансамбля. За время существования песенный коллектив неоднократно участвовал в разного уровня фестивалях и конкурсах. И домой всегда возвращался лауреатом или дипломантом.

""Россияночка" становилась лауреатом четырех фестивалей "Салют Победы", трижды участник международного фестиваля "Сибирские родники", который патронирует Лилия Демина, ансамбль "Росстань", участник межрегионального фестиваля "От Урала до Сибири" в Новосибирске в 2001 году, участники пятого всероссийского фестиваля "Богат талантами Урал" в Кургане в 2002 году. Постоянный участник региональных фестивалей и конкурсов. В 1993 году за пропаганду народного творчества коллективу было присвоено звание народный самодеятельный коллектив. Три поколения артистов сменилось за это время", - говорит худрук ансамбля.

До 2011 года Сергей Насекин был бессменным руководителем ансамбля, потом уехал из Клепиково. Вернулся в 2018 году. А в 2019 году ансамбль стал дипломантом первой степени первого регионального фестиваля любительских творческих коллективов и лауреатом первой степени международного фестиваля ансамбля народной музыки и солистов "Сибирские родники".

К выбору репертуара коллектив подходит основательно. По словам Сергея Насекина, они исполняют в основном народные песни Тюменской области, и в частности местные, клепиковские, ишимские. "Расшифровываем песни бабушек. Берем образцы Уральского округа, готовые фольклорные песни. Я учился на фольклорном факультете Челябинской академии, коллеги остались, помогают, обмениваемся репертуаром", - добавляет он.

В состав "Россияночки" входят женщины разного возраста и профессий, средний возраст – 50 лет. Всего 11 человек вместе с аккомпаниатором. Костюмы, в которых они выходят на сцену были сшиты в 2009 году. С тех пор ничего не обновляли. Выигранный грант вложат в пошив новых нарядов.

"Сейчас активно работаем над тем, чтобы вернуть себе звание народного коллектива. Набираем второй состав – одно из условий для получения звания. Это будут вокалисты от 28 до 55 лет", - поделился художественный руководитель ансамбля русской песни "Россияночка" Сергей Насекин.

Анжела Лебедева